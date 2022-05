Famalicão: Tiago Reis vai a Loulé em busca de um bom resultado

A Baja Loulé, quarta prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT), decorre no próximo fim de semana na região algarvia e conta com o campeão nacional em título, Tiago Reis, ainda a recuperar das mazelas provocadas pelo despiste na Baja TT ACP, em março passado. Mesmo assim, o famalicense vai em busca de um bom resultado.

«A Baja do Oeste mostrou-nos que com o somar dos quilómetros ainda há aqui mazelas do acidente, que nos limitam, mas vamos tentar ultrapassar isso com capacidade de sacrifício. Continuamos a fazer recuperação quase diária de forma a minimizar as dificuldades que sentimos e que ficaram patentes no último dia da Baja do Oeste», relata Tiago Reis.

O acidente e abandono na Baja ACP obriga o piloto a correr atrás dos resultados e no Algarve promete tudo fazer para estar entre os primeiros. «Vamos tentar ser rápidos e competitivos, procurando ser melhores do que fomos na última prova, sabendo das dificuldades que vamos ter pela frente».

A Baja de Loulé arranca com o prólogo de 5,4 quilómetros, desenhado em redor do Estádio do Algarve, que acolherá o Centro Operacional e o Parque de Assistência.

Nos dois dias de prova os pilotos têm pela frente cerca de 300km cronometrados, divididos em dois setores seletivos.

Tiago Reis vai estar acompanhado de Valter Cardoso ao volante da habitual TOYOTA HILUX Overdrive, preparada pelo Team Transfradelos.