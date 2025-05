Famalicão: Tiago Reis vence na Taça Europeia

O Famalicão saiu derrotado este sábado no terreno do Farense, por 2-1, em jogo da 32.ª ronda da I Liga, decidido nos instantes finais.

A equipa famalicense entrou melhor e chegou ao golo aos 30 minutos, por Simon Elisor, após uma boa jogada de transição iniciada por Gustavo Sá. O Farense empatou já nos descontos da primeira parte, com Filipe Soares a aproveitar um cruzamento rasteiro de Cláudio Falcão.

Na segunda parte, o jogo manteve-se equilibrado, com oportunidades para ambos os lados e boas intervenções dos guarda-redes. Quando o empate parecia certo, o Farense acabou por chegar ao golo da vitória aos 90 minutos, por Darío.

Com este resultado, o Famalicão segue no campeonato com 44 pontos, no 7.º lugar da tabela.