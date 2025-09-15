Famalicão: Tiago Reis vence T3 em luta intensa com o companheiro Daniel Silva

Foi dura a luta entre os dois pilotos do Team Transfradelos pela vitória na categoria Challenger T3 na Baja TT Sharish, que terminou no passado domingo. A vitória, de Tiago Reis, só foi decidida na última tomada de tempos do último Setor Seletivo, com Daniel Silva a terminar no segundo lugar.

A prova, pontuável para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e para a Taça da Europa FIA de Bajas, não começou da melhor forma para Tiago Reis que teve problemas no TAURUS T3 EVO MAX, logo no prólogo, que o colocou numa má posição de partida para o dia de sábado. «Só no dia de domingo conseguimos imprimir o ritmo que temos de forma consistente», conta Tiago Reis que venceu os dois Setores Seletivos do dia e anulou a diferença que o separava de Daniel Silva, quando começou o último setor cronometrado. «O Daniel fez uma grande corrida e obrigou-nos a estar no nosso melhor para conseguirmos este resultado».

Daniel Silva foi o mais rápido no Prólogo e também venceu a primeira das duas cronometragens de sábado. «Estou muito satisfeito pela evolução que mostramos e por sentir que a vitória à geral está mais perto», disse. Daniel liderou a categoria até aos últimos 86 quilómetros, mas não conseguiu travar o companheiro Tiago Reis.

Edgar Reis também fez uma boa prova, mas acabou traído pelo motor, na ligação até à assistência na manhã de sábado. «Obrigou-nos a desistir e entrar em Super Rali no domingo e, mais uma vez, andamos bem», referiu.

A próxima prova do calendário é a Baja de Portalegre, em outubro.