Famalicão: Tiago Reis vence T3 em luta intensa com o companheiro Daniel Silva

Foi dura a luta entre os dois pilotos do Team Transfradelos pela vitória na categoria Challenger T3 na Baja TT Sharish, que terminou no passado domingo. A vitória, de Tiago Reis, só foi decidida na última tomada de tempos do último Setor Seletivo, com Daniel Silva a terminar no segundo lugar.

A prova, pontuável para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e para a Taça da Europa FIA de Bajas, não começou da melhor forma para Tiago Reis que teve problemas no TAURUS T3 EVO MAX, logo no prólogo, que o colocou numa má posição de partida para o dia de sábado. «Só no dia de domingo conseguimos imprimir o ritmo que temos de forma consistente», conta Tiago Reis que venceu os dois Setores Seletivos do dia e anulou a diferença que o separava de Daniel Silva, quando começou o último setor cronometrado. «O Daniel fez uma grande corrida e obrigou-nos a estar no nosso melhor para conseguirmos este resultado».

Daniel Silva foi o mais rápido no Prólogo e também venceu a primeira das duas cronometragens de sábado. «Estou muito satisfeito pela evolução que mostramos e por sentir que a vitória à geral está mais perto», disse. Daniel liderou a categoria até aos últimos 86 quilómetros, mas não conseguiu travar o companheiro Tiago Reis.

Edgar Reis também fez uma boa prova, mas acabou traído pelo motor, na ligação até à assistência na manhã de sábado. «Obrigou-nos a desistir e entrar em Super Rali no domingo e, mais uma vez, andamos bem», referiu.

A próxima prova do calendário é a Baja de Portalegre, em outubro.

 

Famalicão: Professor condenado por 62 crimes de abuso sexual é chamado a dar aulas

O professor condenado a oito anos de prisão por dezenas de crimes de abuso sexual voltou a surgir nas listas de colocação de professores e foi atribuído a um agrupamento em Famalicão. O processo judicial ainda decorre, uma vez que a decisão está em fase de recurso.

De acordo com o Ministério da Educação, o professor de Famalicão não está em funções por se encontrar de baixa médica, o que garante que não existe qualquer ligação direta com os estudantes.

Os abusos pelos quais foi condenado ocorreram em 2019, durante ensaios de teatro escolar. Em 2023, o Tribunal de Guimarães responsabilizou-o por mais de uma dezena de vítimas, mas a sentença continua a aguardar confirmação pela Relação.

Famalicão: 365 Running Project conquista regional de Trail Curto

A 365 Running Project conquistou o Campeonato Regional de Trail Curto, da Associação de Atletismo de Braga, ao vencer coletivamente a prova de São Gonçalo, em Barcelos.

Individualmente, Ana Freitas foi a vencedora da geral e de escalão (F50), seguida de Sandra Castro, também primeira em F35.

Marko Santos foi segundo no escalão M35; Luís Gonzaga, 3º em M35; Zé Luís, 3.º, em seniores; Pedro Oliveira, 2.º, em M40 e Armando Rodrigues em M55.

No Trail Longo, a coletividade conquistou o segundo lugar. Individualmente, Sérgio Peixoto venceu o escalão M35 e Zé Silva foi segundo em seniores.

Famalicão: Mário Passos projeta Educação mais inclusiva e universal

No dia do regresso às aulas para milhares de alunos, a coligação PSD/CDS-PP promete manter o concelho na «vanguarda» da Educação. Das medidas constantes do programa de Mário Passos está a valorização do “Brincar”, método de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, particularmente, através da qualificação dos logradouros das escolas, transformados «em verdadeiros parques educativos». Também defende uma escola cada vez mais inclusiva e universal, seja pelo reforço das Equipas Multidisciplinares e da atualização das salas sensoriais instaladas no Centro de Recursos Educativos, ou pelo apoio aos jovens na orientação vocacional do seu percurso formativo, através da realização do Fórum da Qualificação e Emprego.

O candidato entende que «a Cidade Educadora que somos não se constrói apenas com escolas modernas», pelo que projeta o setor «para preparar as novas gerações para os desafios de uma sociedade em constante mudança e de formar cidadãos conscientes, atentos e crítico».

Fortalecer a rede de escolas de ensino artístico especializado; promover projetos e programas capazes de promover o crescimento integral das crianças e jovens famalicenses e criar uma rede municipal de componente de apoio à família do 1.º Ciclo, assegurando a realização de atividades lúdico-educativas em todos os estabelecimentos de ensino, também são propostas da coligação PSD-CDS.

Para a área da Educação, Formação e Ensino Superior são propostos a criação de Laboratórios de Aprendizagem Digital, para preparar os jovens para a cidadania digital; a promoção das vias profissionalizantes de ensino; a promoção da excelência e do talento no Ensino Superior, com Prémios de Mérito aos Melhores Alunos; aumento das Bolsas de Estudo para o Ensino Superior, das Bolsas de Talento e das Bolsas de Investigação e a promoção da aprendizagem ao longo da vida através de programas de literacia digital, cívica e financeira estão vertidas para a área da Educação, Formação e Ensino Superior.

A operacionalização do Plano Estratégico Educativo Municipal 2026-2030, a definição do novo Regulamento Municipal de Concessão de Apoios, alargando apoios, escalões e beneficiários da Ação Social Escolar são outros «dos eixos fundamentais do programa eleitoral» da candidatura de Mário Passos à presidência da Câmara Municipal pela coligação ‘Mais Ação. Mais Famalicão’.

Famalicão: Rotary e o Lions juntos pela promoção do ambiente

No próximo sábado, dia 20 de setembro, entre as 10 e as 12 horas, decorre a terceira edição “Famalicão Sustentável”, atividade conjunta do Rotary e Lions, com o propósito de sensibilizar a população para o uso de transportes alternativos, amigos do ambiente.

A iniciativa faz parte do programa municipal da Semana Europeia da Mobilidade que decorre até 22 de setembro.

A pé ou de bicicleta, o trajeto começa na Central de Camionagem e termina no Parque de Sinçães. Podem participar crianças e adultos, individualmente ou em família.

O evento é gratuito e quem pretender adquirir uma t-shirt alusiva ao evento, poderá fazê-lo, no dia, contribuindo com 5,00€.

Famalicão: Liberdade começa época com bons resultados

Os atletas dos escalões jovens e a equipa feminina, na geral, do Liberdade FC, conquistaram, no passado sábado, o segundo e o primeiro lugar coletivo na nona edição da Corrida Esmeriz-Cabeçudos.

A este desempenho coletivo, há 10 pódios individuais. Em minis, Eduarda Carvalho foi segunda; em benjamins A, Gabriela Costa terminou em segundo lugar; em benjamins B, Beatriz Monteiro foi terceira, tal como Leonor Monteiro, em infantis. No escalão iniciados, Carolina Faria foi terceira e, em juvenis, Maria Rodrigues foi a vencedora. Em juniores, Inês Sousa (2ª) e Rodrigo Rouxinol (3º) e em seniores Tânia Silva (1ª).

Também no sábado, na 5ª Corrida Pontis Petrina, na vila de Ponte, em Guimarães,

Eduardo Salazar alcançou o terceiro lugar sénior e Jaime Gonçalves venceu no escalão de veteranos 40 anos.

 

Famalicão: Eduardo Oliveira inaugura sede na companhia «de tanta gente que quer a mudança»

Na noite da passada sexta-feira, foi inaugurada a sede de campanha do Partido Socialista, situada na Rua Alves Roçadas. O momento ficou marcado pela «forte adesão popular, com os cidadãos e simpatizantes a quererem participar neste momento simbólico», que assinalou um mês até ao dia das eleições autárquicas, refere Eduardo Oliveira.

O candidato do PS à presidência da Câmara fala de «uma enorme alegria receber tanta gente, sentir tanto entusiasmo e perceber, uma vez mais, que Vila Nova de Famalicão quer e merece Mudança». A partir deste espaço, acrescenta, «vamos construir, com todos, um futuro mais participativo, transparente e justo para o nosso concelho». A escolha do local da sede, acrescenta, «tem também como objetivo dar mais vida ao centro urbano e é isso que vamos fazer no futuro».

Na presença de todos os membros da candidatura, Eduardo apresentou ainda os próximos passos da campanha eleitoral para as eleições autárquicas.

O programa autárquico foi lançado recentemente, assentando em sete eixos: cuidar, capacitar, crescer, valorizar, prosperar, proteger e relacionar Vila Nova de Famalicão. O documento abrange áreas como saúde, solidariedade, educação, cultura, ambiente, habitação, economia, segurança e participação cívica, com propostas que incluem a criação do Centro Intergeracional – Gerações com Sentido, a garantia de creches para todas as crianças, a criação de um movimento cívico pela construção do novo hospital, a edificação de um Centro de Congressos (Multiusos) e o reforço dos meios da Polícia Municipal.