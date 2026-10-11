No final do primeiro dia e após quatro PEC, Tiago Silva/Pedro Alves, em Skoda Fabia R5, lideravam o Rali de Famalicão. Os pilotos regressaram à estrada este domingo e já cumpriram a PEC Rio Pele (Landim, Ruivães, Castelões e Mogege) e já estão na Rota das Minas (Vilarinho das Cambas , Outiz, Cavalões e Fradelos) – 09:44; segue, uma segunda passagem por Rio Pele – 11:25 e pela Rota das Minas – 12:13. A festa para celebrar os vencedores após oito classificativas é no Central Park, às 15 horas.

Recorde-se que esta edição é a 40 da prova famalicense, uma das mais emblemáticas da região e do Campeonato Regional do Norte.

A jornada deste sábado, que terminou com a City Stage (Ribeirão-Central Park) foi sempre acompanhada por um público entusiasta que celebrou a passagem dos mais de 70 concorrentes participantes na prova organizada pelo Team Baia.