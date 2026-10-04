Tiago Silva, atleta ainda juvenil da Escola de Atletismo Rosa Oliveira, terminou no segundo lugar em mais uma edição da Corrida e Caminhada IPO Porto. Na manhã deste domingo, cerca de 7.000 participantes associaram-se a uma causa solidária, a favor do Instituto Português de Oncologia do Porto (IPO-Porto).

Com partida às 10h00, a terceira edição da Corrida e Caminhada levou os participantes pelas ruas envolventes ao IPO-Porto, numa manhã dedicada ao desporto, à saúde e à solidariedade.

Entre os participantes esteve Tiago Silva, da Escola de Atletismo Rosa Oliveira, «contribuindo para prestigiar o nome da escola numa iniciativa que alia o desporto a uma causa de enorme importância social. Parabéns à Runporto pela excelente iniciativa e pela organização de mais uma edição desta prova, que promove o desporto e, simultaneamente, apoia uma causa tão nobre», sublinha a EARO.