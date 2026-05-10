Famalicão: Tiago Silva/Jorge Henriques terminam Vodafone Rali de Portugal como a terceira melhor equipa portuguesa

A dupla da Tiajo Motorsport terminou, este domingo, o Vodafone Rali de Portugal, pontuável para o Campeonato do Mundo de Ralis, no 40.º lugar, sendo a terceira melhor equipa nacional.

Tiago Silva, em Skoda, ficou atrás de Paulo Neto (30.º) e de Armindo Araújo, o melhor português, em 24.º lugar.

A dureza dos troços nos dois primeiros dias de prova, aliada às difíceis condições climatéricas sentidas durante este fim de semana, colocaram à prova pilotos, máquinas e equipas. Apesar das dificuldades, Tiago Silva e Jorge Henriques conseguiram superar o desafio com «uma prestação bastante positiva», terminando «com o sentimento de missão cumprida» e com o estatuto de terceira melhor equipa portuguesa em competição.

Para a equipa, esta participação representou «não só uma importante experiência desportiva, mas também a confirmação da capacidade da equipa em enfrentar uma das mais exigentes provas do panorama mundial dos ralis»