Terminou, este domingo, a edição 40 do Rali de Famalicão que teve como vencedora a equipa Tiago Silva/Pedro Alves, em Skoda Fabia R5. A equipa da Tiajo Motorsport completou as oito classificativas em 40.28,1 minutos.

Em segundo lugar ficaram Marco Oliveira/Ricardo Sousa, em Skoda Fabia Rally 2, a 13,2 segundos dos vencedores.

O último lugar do pódio ficou para Ricardo Costa/Daniel Araújo, em Toyota GR Yaris Rally2, que completaram a prova em mais de 1.19,6 minutos.

O Rali de Famalicão decorreu durante este fim de semana, com uma lista que ultrapassou os 70 inscritos e com passagens por várias freguesias do concelho, sempre acompanhado por muitos aficionados.

A prova é uma organização do Team Baia e conta para o Campeonato do Norte de Ralis.