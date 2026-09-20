A equipa famalicense Tiago Silva e Ricardo Faria, da Tiajo Motorsport, conquistou a vitória à geral no Viana do Castelo Rally. Aos comandos do Škoda Fabia R5, a dupla terminou com uma vantagem de 13,1 segundos sobre o segundo classificado, alcançando um resultado que reflete a evolução contínua da equipa.

Mais do que a vitória, piloto e navegador consideram que esta participação «representa mais uma oportunidade para aprender, ganhar experiência e continuar a evoluir, mantendo o foco nos próximos desafios».

O Viana do Castelo Rally 2026 realizou-se na passada sexta-feira e sábado, integrado no Campeonato Norte de Ralis e o Campeonato Norte de Ralis 2RM.

A ação começou na noite de sexta-feira, com partida oficial às 19h50 e uma City Stage na cidade de Viana do Castelo, às 20h20. No sábado, a competição começou às 08h45 e a chegada ao Parque Fechado pelas 19 horas. No total, o Viana do Castelo Rally teve 302,54 km de percurso, dos quais 81,58 km correspondem a nove PEC, distribuídas por duas etapas e cinco secções, integralmente em asfalto.

(Foto: Reprodução redes sociais Tiago Silva Driver)