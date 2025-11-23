Concelho, Desporto, Futebol

Famalicão: Tiago Velho já não é treinador do São Paio D’ Arcos

O São Paio D’Arcos, em comunicado emitido na tarde deste domingo, informa que o treinador Tiago Velho “deixou de exercer funções no clube”.

O clube agradece ao famalicense “o empenho, profissionalismo e todo o trabalho desenvolvido, nomeadamente na construção do plantel. Desejamos-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais para o futuro”.

O SP D’ Arcos compete na divisão de honra da AF Braga, série A, onde ocupa a décima quinta posição, com 6 pontos em 9 jogos.

Famalicão: Presidente da Câmara reúne com novos presidentes de junta

O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, reuniu na última semana com todos os presidentes de junta recentemente eleitos, numa sessão destinada a marcar o início de um novo ciclo autárquico.

No encontro, o autarca garantiu a total disponibilidade do executivo municipal para continuar a apoiar o trabalho das juntas de freguesia ao longo dos próximos quatro anos. Mário Passos destacou a importância de manter uma relação próxima, assente na cooperação e no diálogo, como condição essencial para responder aos desafios do concelho.

A reunião serviu também para alinhar prioridades e reforçar o compromisso de colaboração entre o município e as freguesias, com o objetivo comum de melhorar a qualidade de vida das populações locais.

Comércio tradicional de Famalicão oferece bilhetes para os divertimentos de Natal

O comércio tradicional de Famalicão volta distribuir bilhetes para os divertimentos de Natal, numa iniciativa promovida pela Associação Comercial e Industrial local.

Todos os associados da ACIF terão acesso aos ingressos, que poderão ser oferecidos aos clientes mediante as regras definidas por cada loja aderente, num incentivo às compras no comércio local durante a quadra festiva.

Os comerciantes podem adquirir os bilhetes a preços especiais, com desconto de 50%, resultado da parceria entre a ACIF e o promotor das diversões. Entre as atrações incluídas estão a nova área de mini divertimentos, o carrossel, o comboio, a pista de gelo e a roda gigante.

A iniciativa pretende dinamizar o centro da cidade, reforçar a competitividade do comércio tradicional e proporcionar momentos de lazer às famílias famalicenses ao longo da época natalícia.

Famalicão: Mais um fim de semana só com vitórias

Segundo fim de semana consecutivo com pleno de vitórias para as equipas de formação do FC Famalicão nos respetivos campeonatos nacionais. Os sub-19 venceram, 0-3, em Chaves e passam a somar 29 pontos no segundo lugar.

Telmo Alves (2) e Enzo Barros marcaram aos flavienses.

A equipa sub-17, também na décima segunda jornada, levou a melhor, 2-1, com golos de Eduardo Martins e Marco Pereira, sobre o Leixões. Também ocupa o segundo lugar, com 25 pontos.

A equipa B (sub-16) que compete na segunda divisão cumpriu a nona jornada com vitória, 0-2, sobre o União 1919, com golos de Wagner Barros e Rodrigo Bernardo. Soma 25 pontos e lidera a sua série.

Os sub-15, na décima terceira jornada golearam, 1-4, o Taboeira. Com esta vitória passam a somar 15 pontos e são quintos da tabela classificativa. Bruno Peixoto, Dinis Fonseca, Gonçalo Carneiro e Cristiano Teixeira marcaram os golos famalicenses.

Na próxima jornada, os sub-19 visitam o Paços de Ferreira; os sub-17 viajam até Guimarães para defrontar o Vitória; a equipa B desloca-se a Castelo Branco; e os sub-15 recebem o Braga.

Famalicão: Nova goleada garante continuidade na Taça de Portugal

A equipa feminina do FC Famalicão carimbou um lugar na quarta eliminatória Taça de Portugal, após impor uma goleada ao Cadima.

Em casa do adversário, na tarde deste domingo, a formação famalicense conseguiu um expressivo 0-5.

Na presente edição da Taça é a terceira goleada do conjunto de Júnior Santos. Nas eliminatórias anteriores o Famalicão goleou o Castêlo da Maia, por 21-0, e o A-dos-Francos, por 6-0.

Famalicão: Riba d’ Ave já tem adversário nos “quartos” europeus

Nos quartos de final da WSE Cup, o Riba d’ Ave vai defrontar os italianos do HRC Monza. O jogo da primeira mão é em Riba de Ave, no dia 24 de janeiro, e a segunda mão, em Itália, está marcada para 7 de fevereiro.

Nas competições europeias de hóquei em patins é a segunda vez consecutiva que os ribadavenses visitam Itália.

Recorde-se que a equipa treinada por Jorge Ferreira eliminou nos oitavos de final da WSE Cup o Tomar (3-2 e 2-2).

O Monza eliminou o Voltregá (1-3 e 0-3).

Famalicão: Ana Ana Marinho é campeã nacional sub-23

A famalicense que representa o S. Salvador do Campo, de Santo Tirso, é campeã nacional sub-23 de corta-mato longo.

Na prova que se realizou este domingo, no Algarve, Ana Marinho foi a mais rápida do seu escalão, sendo nona da geral absoluta.

Recorde-se que recentemente, a joanense foi a segunda melhor atleta nacional (décimo oitavo lugar absoluto) no Cross Itálica, prova espanhola que reúne algumas das melhores atletas europeias e que tem tanto de bonita como de difícil.

Foto: reprodução Facebook de Ana Marinho.