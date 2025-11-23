Famalicão: Tiago Velho já não é treinador do São Paio D’ Arcos

O São Paio D’Arcos, em comunicado emitido na tarde deste domingo, informa que o treinador Tiago Velho “deixou de exercer funções no clube”.

O clube agradece ao famalicense “o empenho, profissionalismo e todo o trabalho desenvolvido, nomeadamente na construção do plantel. Desejamos-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais para o futuro”.

O SP D’ Arcos compete na divisão de honra da AF Braga, série A, onde ocupa a décima quinta posição, com 6 pontos em 9 jogos.