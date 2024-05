Famalicão: Ricardo Velho volta a ser eleito (pela terceira vez) o melhor guarda-redes da Liga

Pela terceira vez esta temporada, o guarda-redes famalicense foi eleito EuroBic Guarda-Redes do Mês da Liga Portugal Betclic, desta feita referente a abril, somando, assim, às conquistas de fevereiro e dezembro.

Ricardo Velho reuniu 34,72% dos votos dos treinadores principais da competição, superando Israel, do Sporting CP, com 14,58%, e de Jonathan, do Rio Ave FC, com 12,50%.

No período em questão, o famalicense, de 25 anos, manteve a baliza “a zeros” nos triunfos frente ao Boavista FC (2-0) e Estrela Amadora (3-0), no empate com o Vitória SC (1-1) e na derrota com SL Benfica (1-3).