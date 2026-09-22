O Team Transfradelos fechou a participação na Baja TT Sharish Gin Reguengos Mourão com dois pódios na Challenger T3. Tiago Reis e Nuno Morais venceram e foram quintos da geral, enquanto Edgar Reis e Fábio Ribeiro foram terceiros da categoria.

Tiago Reis, «satisfeito com esta vitória», conta que nos dois primeiros dias, «sobretudo com o aumento da temperatura, sentimos alguma falta de potência no carro, o que acabou por limitar o andamento. Agradeço à MMP pelo trabalho realizado e por ter conseguido resolver a situação para o terceiro dia, permitindo-nos terminar a prova em bom ritmo e conquistar esta vitória».

O irmão Edgar Reis, navegado por Fábio Ribeiro, foi terceiro da categoria Challenger T3. A dupla manteve um andamento regular ao longo dos três dias e evitou erros num percurso particularmente duro. «Fomos mantendo sempre o nosso ritmo, sem cometer erros e este terceiro lugar deixa-nos satisfeitos», salientou.

Daniel Silva e Gonçalo Magalhães tiveram problemas elétricos no carro durante a etapa de sábado, que obrigaram a parar. Regressaram à competição no domingo, demonstrando um ritmo competitivo que permitiu tirar sinais positivos da passagem pelas pistas alentejanas.