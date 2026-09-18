Contratado nos últimos dias do mercado de verão e titular, pela primeira vez, na noite do passado domingo, diante do Sporting, Víctor Rofino foi convocado para a seleção da Guiné-Bissau para os dois primeiros jogos da fase de qualificação para o Campeonato Africano das Nações.

O defesa central do FC Famalicão é um dos convocados para os duelos com Tanzânia (25 setembro) e Nigéria (29 de setembro), relativos à 1.ª e 2.ª jornadas do Grupo L de apuramento para a maior competição de seleções do continente africano.