Famalicão: Título de melhor guarda-redes de setembro vale praxe a Luiz Júnior

Na tarde desta sexta-feira, às 15 horas, os sub-19 do FC Famalicão defrontam o Gil Vicente. O jogo realiza-se no Complexo Desportivo São Martinho. Na classificação, cumpridas 8 jornadas, o Famalicão é segundo classificado, com 17 pontos, enquanto que os gilistas têm menos três pontos e o quinto lugar.

Os sub-17 jogam sábado, às 11 horas, no campo número 1 do Centro de Treinos, contra o CD Tondela. Trata-se da décima jornada do campeonato nacional, onde o Famalicão é nono, com 11 pontos, enquanto que o Tondela soma 14 e está na sexta posição.

No domingo, à mesma hora e no mesmo local, os sub-16 recebem a AD Sanjoanense a contar para a sétima jornada do nacional da 2.ª divisão. O Famalicão está na série B e ocupa a terceira posição, seguido do adversário de domingo, ambos com 12 pontos.