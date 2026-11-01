Este sábado, no decurso do terceiro Cross dos Conquistadores, a Escola de Atletimo Rosa Oliveira sagrou-se campeã regional coletiva de jovens femininos

O título coletivo resulta dos bons desempenhos individuais, destacando-se, por exemplo, o terceiro lugar de Diana Cunha, em sub-10; o título regional de Matilde Mendes (sub-14) e o terceiro lugar de Luís Neto, no mesmo escalão.

Ana Silva, em sub-18, também foi terceira classificada e Ana Pereira conquistou o título no escalão sub-20. Em veteranos, F50, Anabela Silva foi terceira.

Para além destes resultados, a equipa contou com a participação de vários atletas que contribuíram igualmente para o excelente desempenho da EARO.

A prova, organziada pela Associação Guimarães em Movimento e pela Associação de Atletismo de Braga, com o apoio da Câmara Municipal de Guimarães, decorreu no Parque de Lazer da Cidade Desportiva, em Guimarães.