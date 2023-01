Famalicão: Títulos regionais para a EARO

Na tarde deste sábado, nos dezasseis avos de final da Taça de Portugal de hóquei em patins, o Riba d’Ave/Sifamir foi eliminado por uma equipa da segunda divisão.

A proeza coube ao AE Física, formação do escalão secundário, com dois golos sem resposta, apontados no decurso da segunda parte da partida disputada em Torres Vedras.

A equipa da casa foi bem mais eficaz que o conjunto orientado por Raul Meca que, neste capítulo, não foi capaz de materializar em golos as oportunidades que criou.