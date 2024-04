Famalicão: TMG Automotive lidera pedido de patentes

A quatro jornadas do final da fase regular do campeonato nacional de hóquei em patins, o FAC joga, este sábado, uma importante cartada na luta pela manutenção. Às 18 horas, no Pavilhão Municipal, a equipa famalicense defronta a Juventude Pacense.

Cumpridas 22 jornadas, o FAC soma 18 pontos e é o primeiro na zona de despromoção, enquanto que a equipa de Paços de Ferreira é nona, com 25 pontos.

Ainda nesta jornada, o Riba d´Ave/Sifamir, que após a vitória na jornada anterior, sobre o HC Braga, subiu ao oitavo lugar, com 26 pontos, vai jogar a casa do campeão em título. A partida com o Benfica está marcada para as 18h30.