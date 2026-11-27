Na manhã desta sexta-feira, a TMG ofereceu ao Hospital de Famalicão uma marquesa elétrica de última geração para a Cirurgia Homens. Esta oferta resulta de mais uma iniciativa do Bataman famalicense que, neste caso, contatou a empresa e a incentivou a ter este gesto solidário para com a unidade hospitalar.
A entrega do novo equipamemento, cujo valor é 10 mil euros, aconteceu a meio da manhã desta sexta-feira, com a presença de Isabel Furtado, a CEO da TMG, e de Luís Vales, presidente do Conselho de Administração da ULS Médio Ave. Para além desta oferta, a empresa “nomeou” quatro funcionários para se mascararem de super-heróis. Estes, na companhia do Bataman, foram entregar alguns presentes às crianças internadas e na urgência para consulta. Um gesto que fez as delícias e arrancou sorrisos às crianças.