Famalicão: TMG vai instalar mais de 4 500 painéis solares

A TMG Automotive vai apostar no autoconsumo energético das duas fábricas localizadas em Famalicão e Guimarães com a instalação de 4 500 painéis fotovoltaicos nas coberturas e parques de estacionamento que vão resultar numa capacidade instalada de 2,7MWp.

A produção anual estimada vai rondar os 3,7 GWh de energia limpa, evitando a emissão de cerca de 340 toneladas de dióxido de carbono por ano.

A unidade de Vale S. Cosme, em Famalicão, vai ter 2 433 módulos solares com uma potência de 1,44 MWp, já a unidade de Ponte, em Guimarães, terá 2 127 painéis que correspondem a uma potência de 1,28 MWp.

Manuel Gonçalves, Administrador da TMG Automotive, refere que “este projeto representa mais um passo no nosso compromisso com a sustentabilidade, a eficiência e a segurança operacional. A produção de energia renovável nas nossas instalações permite reforçar a autonomia energética e responder a uma exigência crescente do mercado por soluções industriais mais sustentáveis”.

Os dois projetos vão integrar soluções avançadas de segurança com optimizadores de energia que permitem o corte automático da corrente à saída de cada módulo fotovoltaico em caso de emergência.