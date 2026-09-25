O jogador do Famalicão, titular indiscutível do meio campo, deverá estar pronto para regressar à competição a 12 de outubro, quando o Alverca visitar o Estádio Municipal, a contar para a oitava jornada da I Liga.

Tom van de Looi está ausente da equipa após a terceira jornada e, na altura, o treinador Carlos Carvalhal já assumira que o médio só deveria regressar depois das seleções.

Até se lesionar no calcanhar, Tom jogou os 90 minutos das três primeiras partidas – Estoril, Marítimo e Santa Clara – e para regressar ao seu lugar, do qual é “dono” desde a época 24/25, terá pela frente Marcos Peña, médio espanhol que até já foi elogiado por Carlos Carvalhal. «O Marcos desempenha muito bem a função, é um bom controlador do jogo, tem aquela vibe dos espanhóis desta posição, de não perder a bola, jogar simples, muda bem o centro de jogo, quer em passe curto quer longo, é agressivo quando não temos a bola…», considerou o treinador na antevisão ao jogo disputado na Reboleira.