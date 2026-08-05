O médio do FC Famalicão está apto para fazer parte das escolhas de Carlos Carvalhal para o jogo de abertura da edição 2026/2027 da I Liga, esta sexta-feia, no Estoril.

Tom van de Looi, um dos melhores da época passada e, por isso, titular indiscutível, não realizou numa das partidas que o Famalicão disputou na Como Cup, devido a problemas físicos. Atualmente, está a treinar sem qualquer limitação pelo que, embora as opções para o meio campo campo sejam várias e de qualidade, Tom van de Looi tem legítimas aspirações a ser titular.