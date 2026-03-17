Famalicão: Tomada de posse de Paulo Reis é esta sexta-feira

Ao final da tarde da próxima sexta-feira, a partir das 19 horas, decorre a tomada de posse dos novos órgãos concelhios do PSD. Paulo Reis, como presidente da Concelhia, e David Vieira de Castro, na Mesa do Plenário.

O ato eleitoral decorreu a 28 de fevereiro, em lista única. Num dos atos eleitorais mais participados da história do partido – votaram 1573 militantes – Paulo Reis foi a votos em lista única, sob o lema “Mais Fortes, Mais Unidos, por Famalicão”.

A tomada de posse na sexta-feira é na sede do partido.