Concelho, Política, PSD

Famalicão: Tomada de posse de Paulo Reis é esta sexta-feira

Ao final da tarde da próxima sexta-feira, a partir das 19 horas, decorre a tomada de posse dos novos órgãos concelhios do PSD. Paulo Reis, como presidente da Concelhia, e David Vieira de Castro, na Mesa do Plenário.

O ato eleitoral decorreu a 28 de fevereiro, em lista única. Num dos atos eleitorais mais participados da história do partido – votaram 1573 militantes – Paulo Reis foi a votos em lista única, sob o lema “Mais Fortes, Mais Unidos, por Famalicão”.

A tomada de posse na sexta-feira é na sede do partido.

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Famalicão: Par da Apolo sagra-se tricampeão nacional de Dança Desportiva

Dinis Rocha e Madalena Silva, par de atletas da Apolo Famalicão, conquistaram mais um título nacional, são, agora, tricampeões nacionais. São campeões de Danças Latinas, de Danças Standard e, agora, Campeões Nacionais de 10 Danças, confirmando o seu extraordinário nível competitivo.
Desta forma, o par reafirma o seu lugar entre os melhores da dança desportiva nacional, levando o nome da Apolo Famalicão ao mais alto nível e «demonstrando uma vez mais o talento, dedicação e trabalho que os têm distinguido nas pistas», afirma a instituição, em nota à imprensa.
Os treinadores Bárbara Ribeiro e Alberto Rodrigues, parceria Apolo Famalicão/Alunos de Apolo, prometem continuar a trabalhar com estes atletas para continuar a elevar o nível ao longo desta época.
Recorde-se que o par está convocado para a Seleção Nacional, e representará Portugal em várias provas de título Mundial e Europeu.

Famalicão: Utentes da ACIP visitam Centro de Treinos e conhecem os jogadores

Na manhã desta terça-feira, o plantel do FC Famalicão recebeu uma visita muito particular. Utentes da ACIP foram conhecer o Centro de Treinos, conviveram com os jogadores e assistiram ao treino matinal.

Houve troca de lembranças, foram entoadas músicas e até os jogadores tentaram mostrar os seus dotes com o bombo. Um início de manhã muito animado e inspirador no Centro de Treinos do FC Famalicão.

Famalicão: Luís Silva e Armando Costa conquistam bronze no Regional de Boccia

Luís Silva, atleta da Associação de Boccia Luís Silva (ABLS), e Armando Costa, da (APPC), conquistaram a medalha de bronze na prova de pares BC3 do Campeonato Regional de Boccia – Zona Norte, que decorreu nos dias 14 e 15 de março de 2026, em Resende.

A dupla, que enfrentou algumas das melhores equipas da região norte, demonstrou grande entrosamento, determinação e qualidade competitiva, o que permitiu alcançar um lugar no pódio.

Neste Campeonato Regional de Boccia – Zona Norte estiveram vários dos principais praticantes da modalidade, proporcionando dois dias de competição intensa, marcados pelo fair play e elevado nível técnico.

Famalicão: Vermoim recebe workshop “Conversas de pais e mães”

A junta de freguesia de Vermoim acolhe, no dia 28 de março, o workshop “Conversas de pais e mães”. Trata-se de uma sessão informativa e prática dedicada a temas vistos como essenciais da parentalidade.

Em destaque estarão temas como os mitos da amamentação, criopreservação, o sono da grávida e do bebé que serão abordados por profissionais de saúde.

A iniciativa vai ter lugar no salão nobre da junta de freguesia, pelas 14h30. A inscrição é gratuita e pode ser feita aqui.

Famalicão: Fama Ladies são campeãs nacionais seniores

Na estreia competitiva, o grupo Fama Ladies, da Apolo Famalicão, sagrou-se campeão nacional de seniores, iniciando, da melhor forma, o seu percurso. Ainda nas competições de grupo subiram ao terceiro lugar do pódio em Adultos, enquanto o Fama Juniores foi quarto no seu escalão.

Nas provas a Solo, as atletas da escola Apolo Famalicão alcançaram resultados de mérito: Leonor Silva foi 11.ª em Juvenis II Iniciados; em Juniores I Intermédios, Benedita Ferreira conquistou o 8.º lugar, Carolina Filipe o 14.º e Mathilde Ribeiro o 30.º. Em Juventude Intermédios, Inês Taveira e Joana Ribeiro alcançaram ambas o 10.º lugar, enquanto Margarida Costa foi 10.ª em Juniores II Intermédios.

O Campeonato Nacional de Solos e Grupos decorreu este fim de semana, em Setúbal.

Atropelamento na EN204/5 em Landim faz um ferido

Uma pessoa ficou ferida, depois de ser atropelada na EN204/5, em Landim, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 07h50 desta terça-feira, sendo que para o socorro foram acionados os B.V. Famalicão.

A vítima, que sofreu ferimentos considerados ligeiros, acabou por ser encaminhada para o hospital de Famalicão.