Famalicão: Tomás Araújo indicado para os prémios Cosme Damião

O proprietário do terreno, junto à Rua do Romão, em Joane, onde em dias de chuva intensa, no mês de janeiro e fevereiro, aconteceu o deslizamento de terra pela via pública, vai intervir no espaço para contenção de terra.

O município tinha-o notificado para uma intervenção urgente, mas findo o prazo e como a situação não ficou resolvida, a Câmara Municipal acabou por definir o tipo de intervenção que foi comunicada ao proprietário. Este aceitou a proposta e a solução técnica apresentada e será ele a executar a obra. Se assim não fosse, seria a Câmara Municipal a executar e a determinar, posteriormente, o pagamento ao proprietário.

No local já é visível a colocação de materiais para que a obra tenha início.

Recorde-se que em dezembro do ano passado o proprietário do terreno numa encosta junto à Rua do Romão procedeu à limpeza e movimentou a terra, provocando deslizamentos de lama sempre que chove muito. As ruas circundantes e casas próximas foram afetadas..