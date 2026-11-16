O par da Academia Gindança venceu, no passado sábado, o Circuito Ibérico de Dança Desportiva no escalão de Adultos Latinas, após a quinta e última etapa da competição organizada pela Federación Española de Baile Deportivo, em Valença.

Tomás Gomes e Lara Grigorean dançaram para a vitória na classificação geral do Circuito Ibérico, disputado ao longo de cinco etapas divididas entre Portugal e Espanha. Este triunfo, segundo a Academia Gindança, confirma a regularidade exibida pelos atletas famalicenses ao longo da temporada que permitiu a revalidação do título internacional já conquistado na época passada, quando venceram a edição de 2025, em Guadalajara, o escalão de Juventude Open Latinas.