Famalicão: Torneio de futebol Horácio Cup Benjamins em S. Cosme

O Desportivo São Cosme organiza, este sábado, no seu campo de jogos, o Horácio Cup Benjamins 2026, em homenagem a Horácio Ferreira. Além das equipas anfitriãs feminina e masculina, o torneio contará com a participação do GRAL, Ases de Santa Eufémia, AD Oliveirense, CRP Delães, CDC Viatodos e GD Guisande.

Trata-se de um torneio de futebol de formação que pretende homenagear a memória de Horácio Ferreira, osteopata que durante muitos anos esteve ligado ao clube e deixou uma marca profunda em atletas, dirigentes e famílias. Reconhecido pela sua dedicação, profissionalismo e constante disponibilidade para ajudar quem dele precisava, Horácio foi uma figura muito acarinhada pela comunidade desportiva. A realização deste torneio surge, assim, como forma de perpetuar o seu legado e recordar os valores humanos que sempre transmitiu, dentro e fora dos campos.

Ao longo do dia, entre as 08h00 e as 16h00, os jovens jogadores terão a oportunidade de demonstrar o seu talento num ambiente de festa e partilha, celebrando os verdadeiros valores do desporto.