Famalicão: Torneio do Riba d´Ave com 33 jogos em três dias

Esta semana, de 4 a 6 de julho, o Riba d´Ave Hóquei Clube realiza a segunda edição do Torneio Internacional, competição reservada para escalões de formação.

O torneio terá duas formações espanholas – Club Hockey Oleiros e Hockey Club Cíes – e quatro formações nacionais: Hóquei Académico de Cambra, Centro de Recreio Popular da Freguesia de Lavra, Hóquei Clube Penafiel e Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Guilhufe e Urrô, aos quais se junta o clube organizador.

Serão 33 jogos em escalões de sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-19, com partidas no Parque das Tílias, em Riba de Ave. Na sexta-feira, os jogos iniciam-se às 19h30 e terminam à meia-noite. No sábado, começam às 9 horas da manhã até à meia-noite. E no domingo desde as 9 às 18h30.

O evento contará ainda com exibições de patinagem artística do Riba d’Ave HC, e com muita animação no exterior com música e ainda bar e zona de comida e petiscos.