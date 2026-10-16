Na noite desta sexta-feira, o Parque das Tílias recebe o Torneio do Riba d´Ave que convidou o CD Póvoa, CRPF Lavra e o HC Marco. Trata-se de mais um momento de preparação para a nova época de hóquei em patins.

Hoje, às 20 horas, defrontam-se o CD Póvoa-Marco e, às 21h30, jogam Riba d´Ave-Lavra. Amanhã, sábado, às 18 horas, joga-se a partida entre as equipas vencidas e a final disputa-se a partir das 20 horas.

Recorde-se que a equipa de Jorge Ferreira, no passado fim de semana, foi terceira classificada no Torneio Cidade de Valongo “Memorial Carlos Figueiras”. Antes, venceu o Torneio Internacional Cidade de Famalicão, disputado no Pavilhão Municipal.