O Parque das Tílias recebe o Torneio do Riba d´Ave, nos dias 16 e 17 de outubro. A poucos dias do início do Campeonato Placard, o conjunto de Jorge Ferreira convidou o CD Póvoa, CRPF Lavra e o HC Marco.
No primeiro dia, às 20 horas, defrontam-se o CD Póvoa-Marco e, às 21h30, jogam Riba d´Ave-Lavra. No dia 17, às 18 horas, joga-se a partida entre as equipas vencidas e a final disputa-se a partir das 20 horas.
Antes e já este fim de semana, o Riba d´Ave vai disputar a 21.ª edição do torneio Cidade de Valongo “Memorial Carlos Figueiras”. O torneio será disputado entre esta sexta-feira e sábado (9 e 10 de outubro) pela AD Valongo, o Turquel, a Juventude de Viana e a formação ribadavense.
Na sexta-feira, no Pavilhão Municipal, a equipa da casa, treinada pelo bem conhecido Raul Meca, defronta a Juventude de Viana, às 19h30; às 21h30, o conjunto de Jorge Ferreira mede forças com o Turquel.
No sábado, às 16 horas, joga-se a partida de apuramento do terceiro e quarto classificados e a final joga-se às 18 horas.