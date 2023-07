Famalicão: Torneio Internacional de Xadrez começa segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira, 24 de julho, e durante uma semana, Vila Nova de Famalicão é a capital do xadrez nacional, com a realização da décima edição do Torneio Internacional Cidade de Famalicão, integrado no Portugal Chess Tour 2022/2023. Ano após ano, a prova impõe-se no panorama internacional com a possibilidade de obtenção de normas de Mestre Internacional e Grande Mestre.

Pela primeira vez no Complexo Desportivo Vale S. Cosme vão decorrer 9 sessões, com o aliciante de reunir 4000 euros em prémios monetários pelo segundo ano consecutivo. Depois de 8 edições, na categoria C, com o reforço do prize-money em 2022, o TICF atingiu a categoria B.

A prova é organizada pelo Clube de Xadrez A2D, com o apoio da Federação Portuguesa de Xadrez, da Associação de Xadrez do Distrito de Braga, Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e da Cooperativa de Ensino Didáxis.

Toda a informação no sítio oficial do TICF, www.ticfxadrez.com.