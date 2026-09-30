A partir desta sexta-feira joga-se mais uma edição do Torneio Internacional de Famalicão em hóquei em patins. No Pavilhão Municipal e no primeiro dia, às 19h30, o Riba d´Ave defronta o HC Maia e, duas horas depois, o FAC mede forças com os espanhóis do Club Hockey Rivas.

No sábado, às 16 horas, jogam as equipas vencidas e a final está marcada para as 18 horas. A cerimónia de encerramento está marcada para as 19h30.

Recorde-se que as equipas famalicenses – Riba d´Ave e FAC – estão em fase de preparação de mais uma época desportiva: os ribadavenses para mais uma edição do nacional da 1.ª divisão, enquanto que o Famalicense volta a jogar na 2.ª divisão.