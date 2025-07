Famalicão: Totas é reforço do Rebordosa

Na tarde do dia 15 de julho, entre as 16 e as 18h30, a Casa do Território, no Parque da Devesa, recebe o workshop “Adaptação de modelos de negócio para a transição digital e para a sustentabilidade”. É uma iniciativa promovida pela TecMinho, com o apoio do Famalicão Made In, no âmbito do projeto SHIFT2DigitalGreen.

A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia através do endereço abaixo: https://forms.cloud.microsoft/e/7vRtf7z1Vy

A sessão é dirigida a pequenas e médias empresas que procuram repensar o seu modelo de negócio perante as atuais exigências em termos de sustentabilidade e digitalização, fatores cada vez mais determinantes na competitividade empresarial.

A abertura da sessão terá a presença de Augusto Lima, vereador da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, e de Paulo Ramísio, presidente da TecMinho.

O workshop será conduzido por dois especialistas: Nuno Marques, professor na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho e consultor em várias empresas, e Filipe Portela, professor na Escola de Engenharia da Universidade do Minho e sócio fundador da startup IOTECH.

No decurso da iniciativa os participantes poderão explorar ferramentas práticas, conhecer casos concretos e, sobretudo, apresentar os desafios enfrentados nas suas próprias organizações. Tudo num ambiente de partilha e reflexão na procura de soluções.

O workshop insere-se no SHIFT2DigitalGreen, promovido por um consórcio composto pelo ISQ, TecMinho, Universidade de Aveiro e CTCV, que tem como missão apoiar as PME na transição verde e digital. O projeto é cofinanciado pelo COMPETE 2030, Portugal 2030 e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional