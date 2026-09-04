Já em contagem decrescente, a Feira de Artesanato e Gastronomia de Vila Nova de Famalicão prossegue, esta sexta-feira, com uma noite de animação musical na Praça Mouzinho de Albuquerque.

O programa tem início às 21h00 com a atuação da Zimbre Brass Band, seguindo-se, às 22h30, o concerto de Toy, um dos artistas mais populares da música portuguesa, que promete levar muita animação ao recinto da feira.

A decorrer até domingo, o certame continua a reunir dezenas de expositores de artesanato, gastronomia e produtos tradicionais, proporcionando aos visitantes uma experiência que alia os sabores, os saberes e a cultura popular.