Famalicão: Trabalhador em estado grave depois de queda de telhado

No próximo ano letivo as aulas arrancam entre 13 e 16 de setembro

Já é conhecido o calendário escolar para os dois próximos anos letivos, ou seja 2022/23 e 2023/24.

O Ministério da Educação publicou em Diário da República que no próximo ano letivo as aulas começam entre 13 e 16 de setembro e o primeiro período termina a 16 de dezembro, seguindo-se cerca de duas semanas de férias do Natal. O segundo período arranca a 3 de janeiro de 2023 e termina a 31 de março, sendo este ano cumprida a pausa de três dias por altura do Carnaval, entre 20 e 22 de fevereiro. Depois de duas semanas de férias de Páscoa (entre 3 e 14 de abril), o terceiro período começa a 17 de abril de 2023.

O ano letivo termina entre 7 de junho, para os alunos do 9º ano, 11º ano e 12º anos de escolaridade, e 30 de junho para os alunos do pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico. Os restantes terminam as aulas a 14 de junho.

O Ministério optou por divulgar também o calendário para o ano letivo 2023/2024, em que se mantém a mesma lógica. Neste caso, as aulas começam entre 12 e 15 de setembro de 2023. As férias do Natal serão ligeiramente mais longas, com duas semanas e meia; o terceiro período termina mais cedo: os alunos que têm exames acabam as aulas a 4 de junho; os outros a 14 de junho e os do pré-escolar e primeiro ciclo do básico só 28 de junho de 2024.