Famalicão: Trabalhador fica em estado grave após queda em obra

No dia 9 de abril de 1924 era inaugurado o monumento de homenagem “Aos Mortos da Grande Guerra”. Cem anos depois o monumento aparece restaurado. Um trabalho do município de Famalicão, com um investimento de 15 mil euros, que será inaugurado no domingo, dia 14, às 10h30, com a presença do presidente da Câmara, Mário Passos, e vários representantes da Liga dos Combatentes e da ADFA – Associação dos Deficientes das Forças Armadas.

A preservação do monumento é também um gesto de homenagem do município aos combatentes mortos na Primeira Guerra Mundial, menciona o autarca famalicense. Recorde-se que na trágica batalha de “La Lys” (Bélgica) morreram muitos portugueses, incluindo famalicenses. O combate do Corpo Expedicionário Português ocorreu a 9 de Abril, razão pela qual esta praça leva o título de 9 de Abril.

Nesta Praça estará patente uma exposição sobre “os 100 anos de Memórias: Monumentos aos Mortos da Grande Guerra”. Ao longo de 12 painéis, os visitantes terão oportunidade de conhecer as circunstâncias que originaram a Primeira Guerra Mundial e a entrada de Portugal nesse conflito. Dá, ainda, a conhecer os fatores que levaram à construção deste monumento (da autoria de Luís Esteves Carvalho), a inauguração e a revolução urbanística e toponímica que a sua edificação originou no local, então denominado como Praça Conde S. Cosme do Vale.