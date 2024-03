Famalicão: Trabalhadores da Continental vão manifestar-se esta sexta-feira

No âmbito do projeto Erasmus + KA210 “Digital Power”, a Escola Básica Terras do Ave recebeu, durante uma semana, um grupo de 8 alunos e 9 professores, oriundos de escolas da Alemanha, Croácia, Macedónia do Norte e Turquia.

«Na visita às nossas instalações, os alunos e os professores estrangeiros assistiram a algumas aulas e compreenderam o funcionamento da escola», explicou Almerindo Oliveira, professor dinamizador do evento.

Os alunos participaram em atividades de programação e robótica, workshops LEGO, mBot2, VinciBot ena “Drones On”. No último dia conheceram o funcionamento do Clube de Robótica, que teve início neste ano letivo.

Além do debate de ideias, houve uma vertente lúdica, que os levou até à cidade do Porto, onde puderam conhecer locais típicos como a Estação de Comboios de S. Bento, a Ponte D. Luís I, a Ribeira, o Mercado do Bolhão e a Rua de Santa Catarina.

«Nesta mobilidade, os participantes aperfeiçoaram as suas competências na utilização de aplicações digitais a que podemos recorrer no dia-a-dia, assim como naquelas relacionadas com a programação e a robótica», concluiu o professor.