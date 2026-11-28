O FC Famalicão deu a palavra a Finn van Breemen para fazer a antevisão ao jogo de segunda-feira, no Estádio da Luz. Após três semanas sem competição, a equipa de Ricardo Silva vai medir forças com o Benfica, «um adversário muito bom, pelo qual temos muito respeito, mas trabalhámos muito e estamos preparados para o jogo».

O adversário vem de uma goleada sofrida na Liga Europa, «pretende reagir e temos de estar preparados para isso», alertou o defesa central. O jogador, analisa, ainda, que as águias «têm uma boa equipa e jogadores muito bons e vão querer mostrar aos adeptos que querem regressar às vitórias. Teremos de colocar em prática o nosso jogo. Sabemos o que temos de fazer e tentaremos dar o nosso melhor».

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A pausa competitiva serviu para acertar algumas agulhas, dado que o conjunto famalicense tem em Ricardo Silva um recém-treinador. O jogador reporta que «a pausa foi importante para a equipa e para o treinador. Ele tem muito conhecimento, porque foi defesa e ajuda a equipa ao nível do processo defensivo, a forma como pressionamos; mas também a nível de construção de jogo. São detalhes que trabalhamos muito e que estão melhores».

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Finn van Breemen, de 23 anos, cumpre a primeira temporada no Famalicão. Chegado no verão dos suíços do Basileia, o neerlandês já soma nove jogos (um golo) e diz que está muito bem «e confiante» em Famalicão. «Jogamos muito bem e já me sinto em casa» ao ponto de estar a ter aulas de português. Diz que quer dar uma entrevista em português, «mas ainda não estou totalmente pronto. Estou a adorar o meu tempo aqui».

O jogo entre o Benfica e o Famalicão é da jornada 12 da I Liga e joga-se a partir das 20h15 da próxima segunda-feira, no Estádio da Luz. O Benfica é segundo da classificação, com 28 pontos, enquanto que os famalicenses somam 13 e estão no décimo lugar.

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