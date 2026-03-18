Concelho

Famalicão: Trabalho em rede pela empregabilidade no território

O CLDS 5 G Ser Feliz, que tem como parceiros a Câmara de Famalicão e a Engenho, realizou, no dia 16 de março, na Casa do Território, um workshop sobre “Famalicão Integra – Mapeamento de Parceiros e Ponte Estratégicas para o Emprego”.

A sessão, que teve como colaborador o Serviço de Gestão de Acompanhamento das Urbanizações Municipais, foi dinamizada por Carlos Sousa Santos, gestor de resiliência e coordenador técnico do projeto Human Power HUB.

O objetivo foi o reforço da articulação entre entidades locais e a identificação de oportunidades para promover a empregabilidade no território. Importante perceber a importância da criação de pontes estratégicas que contribuam para uma resposta mais integrada e eficaz no apoio à qualificação, empregabilidade e inclusão social da população do concelho de Vila Nova de Famalicão.

A iniciativa contou com a participação de várias organizações do concelho, entre as quais o Serviço de Gestão de Acompanhamento das Urbanizações Municipais, CLDS5G, Associação Dar as Mãos, Projeto Fénix, SAAS, Made In, Centro Qualifica, o Instituto do Emprego e Formação Profissional, através do Centro de Emprego de Vila Nova de Famalicão, e a ACIP, promovendo um espaço de partilha de conhecimento e experiências entre entidades que intervêm nas áreas social, formativa e de emprego.

Recorde-se que o CLDS 5G arrancou em Vila Nova de Famalicão a 2 de maio do ano passado e estende-se até dezembro de 2028.

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Famalicão: Dia do Pai com visitas reforçadas na ULS do Médio Ave

Esta quinta-feira, a Unidade Local de Saúde do Médio Ave vai ter em vigor um regime especial de visitas aos utentes internados, no âmbito da celebração do dia do pai.

Assim, poderá haver um acompanhante permanente entre as 12h00 e as 20h00 e visitas adicionais sem limite entre pais e filhos. No máximo, poderão estar duas pessoas em simultâneo junto de cada paciente e a entrada é feita uma de cada vez.

No entanto há exceções nas áreas de pediatria, UCIM, situações de isolamento e Saúde Mental cujas visitas são autorizadas apenas entre as 16h30 e as 18h30.

Famalicão: Tomada de posse de Paulo Reis é esta sexta-feira

Ao final da tarde da próxima sexta-feira, a partir das 19 horas, decorre a tomada de posse dos novos órgãos concelhios do PSD. Paulo Reis, como presidente da Concelhia, e David Vieira de Castro, na Mesa do Plenário.

O ato eleitoral decorreu a 28 de fevereiro, em lista única. Num dos atos eleitorais mais participados da história do partido – votaram 1573 militantes – Paulo Reis foi a votos em lista única, sob o lema “Mais Fortes, Mais Unidos, por Famalicão”.

A tomada de posse na sexta-feira é na sede do partido.

Famalicão: Par da Apolo sagra-se tricampeão nacional de Dança Desportiva

Dinis Rocha e Madalena Silva, par de atletas da Apolo Famalicão, conquistaram mais um título nacional, são, agora, tricampeões nacionais. São campeões de Danças Latinas, de Danças Standard e, agora, Campeões Nacionais de 10 Danças, confirmando o seu extraordinário nível competitivo.
Desta forma, o par reafirma o seu lugar entre os melhores da dança desportiva nacional, levando o nome da Apolo Famalicão ao mais alto nível e «demonstrando uma vez mais o talento, dedicação e trabalho que os têm distinguido nas pistas», afirma a instituição, em nota à imprensa.
Os treinadores Bárbara Ribeiro e Alberto Rodrigues, parceria Apolo Famalicão/Alunos de Apolo, prometem continuar a trabalhar com estes atletas para continuar a elevar o nível ao longo desta época.
Recorde-se que o par está convocado para a Seleção Nacional, e representará Portugal em várias provas de título Mundial e Europeu.

Famalicão: Utentes da ACIP visitam Centro de Treinos e conhecem os jogadores

Na manhã desta terça-feira, o plantel do FC Famalicão recebeu uma visita muito particular. Utentes da ACIP foram conhecer o Centro de Treinos, conviveram com os jogadores e assistiram ao treino matinal.

Houve troca de lembranças, foram entoadas músicas e até os jogadores tentaram mostrar os seus dotes com o bombo. Um início de manhã muito animado e inspirador no Centro de Treinos do FC Famalicão.

Famalicão: Luís Silva e Armando Costa conquistam bronze no Regional de Boccia

Luís Silva, atleta da Associação de Boccia Luís Silva (ABLS), e Armando Costa, da (APPC), conquistaram a medalha de bronze na prova de pares BC3 do Campeonato Regional de Boccia – Zona Norte, que decorreu nos dias 14 e 15 de março de 2026, em Resende.

A dupla, que enfrentou algumas das melhores equipas da região norte, demonstrou grande entrosamento, determinação e qualidade competitiva, o que permitiu alcançar um lugar no pódio.

Neste Campeonato Regional de Boccia – Zona Norte estiveram vários dos principais praticantes da modalidade, proporcionando dois dias de competição intensa, marcados pelo fair play e elevado nível técnico.

Famalicão: Vermoim recebe workshop “Conversas de pais e mães”

A junta de freguesia de Vermoim acolhe, no dia 28 de março, o workshop “Conversas de pais e mães”. Trata-se de uma sessão informativa e prática dedicada a temas vistos como essenciais da parentalidade.

Em destaque estarão temas como os mitos da amamentação, criopreservação, o sono da grávida e do bebé que serão abordados por profissionais de saúde.

A iniciativa vai ter lugar no salão nobre da junta de freguesia, pelas 14h30. A inscrição é gratuita e pode ser feita aqui.