Famalicão: Trabalhos “urgentes e inadiáveis” obrigam ao corte de energia em Nine

A população da freguesia de Nine, em Vila Nova de Famalicão, deverá ver-se privada da rede elétrica na manhã deste domingo.

Na origem da suspensão do serviço está uma intervenção a ser realizada no Posto de Transformação nº 39 (Nine – Vilar d’Este).

A E-Redes informa que os trabalhos são urgentes e inadiáveis.