O Rancho Folclórico Santa Marinha de Mogege realiza na noite do dia 17 de outubro, a partir das 21 horas, uma Desfolhada Tradicional. A iniciativa vai ter lugar na Eira dos Irmãos Freitas, no lugar da Portela, em Mogege e é de entrada livre.

Para além da participação do grupo organizador, o evento conta com a presença do Rancho Folclórico da Trofa, estando garantida uma noite dedicada às tradições e à partilha da cultura popular.

Entre o trabalho e a festa, serão recriadas as vivências das famílias e dos vizinhos que se reuniam na eira, ajudando-se nas tarefas e encontrando, nesses serões, tempo para cantar, dançar e conviver.

Os trajes de cotio, as danças tradicionais e as cantigas celebrarão outros tempos – numa homenagem às gerações que deixaram este património e ao espírito de entreajuda que fazia parte da vida da comunidade.

A partir das 17 horas, vai funcionar uma tasquinha com petiscos e vinho da região, convidando todos a chegar mais cedo e a desfrutar do convívio para o qual a organização convida a população.