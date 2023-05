Famalicão: Tradicional Procissão Mariana na noite do dia 12 de maio

Famalicão: Equipa da Secundária de Joane vai à fase nacional do F1 in Schools

A equipa Don´t be Scared, da Escola Secundária de Padre Benjamim Salgado, Joane, foi terceira classificada na Final Regional do “F1 in Schools – Fórmula 1 nas Escolas”, iniciativa promovida pelo CITEVE.

Na final, que decorreu no dia 29 de abril, estiveram em competição 12 equipas que tinham o objetivo de alcançar um dos três primeiros lugares que lhes permitissem disputar a final nacional, em Santa Maria da Feira, nos dias 24 e 25 de maio.

O AEPBS esteve representado pela equipa Marv-6, alunos do 9.º ano que fazem parte do clube da ciência, liderados pela professora Isabel Almeida, e pela equipa Don´t be Scared, da mentora Carla Gomes, com alunos do curso profissional de design de equipamento, de informática (CPTGPSI) e ciência e tecnologias. Esta equipa – a única do concelho que passou a próxima fase – juntamente com a Nexteam-K Racing (1.º lugar) e Gama Racing (2.º lugar) participarão na final nacional e a equipa vencedora representará Portugal na final mundial, em local a designar pela Fundação Engineering in Montion, a entidade internacional gestora deste desafio.

O F1 in Schools é um concurso internacional multidisciplinar, no qual as equipas de jovens competem entre si, na construção de um carro de Fórmula 1 em miniatura, de acordo com regulamentos específicos. O desafio inspira os estudantes a utilizarem novas tecnologias para a aprendizagem de física, aerodinâmica, conceção, construção, desenvolvimento de marcas, grafismo, patrocínios, marketing, trabalho de equipa/liderança, competências de comunicação e estratégia financeira, aplicando-os de forma prática, imaginativa e competitiva.