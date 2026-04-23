Famalicão: Trail do Calvário regressa a 3 de maio com vertente solidária

Famalicão: Mercado do Livro já abriu portas e só as fecha ao final da tarde de domingo

Por estes dias e até domingo, a Praça D. Maria II está preenchida de livros, através de várias editoras e livrarias locais e com um vasto programa de atividades.

O Mercado do Livro abriu esta quinta-feira e o dia de amanhã, sexta-feira, contempla a apresentação do livro “O menino falado”, da autora Maria da Luz Fernandes, às 10h30; “Leituras Vivas”, promovida pelo Clube de Leitura (En)Volta dos Livros, às 14h30; e o concerto poético “Fragmentos”, às 21h30, com Sandra Escudeiro e Vítor Mesquita.

No sábado, feriado do 25 de Abril, há uma sessão de mediação de leitura com Rita Sineiro, às 10h30, e a entrega de prémios da Fase Municipal do “CONVENCE-ME. Festa da Leitura do Ave”, às 15h00. Mais tarde, às 18 horas, é apresentado o livro “Quando o amor é para sempre”, pela autora Catarina Rodrigues e pelo Clube de Leitura Pausa para Ler. Para a noite, às 21h30, “Vozes da literatura local” com os autores famalicenses Ana Marques, Maria João Mesquita e Miguel Coelho.

Domingo, dia 26 de abril, pelas 10h30, a Companhia Teatro e Marionetas de Mandrágora apresenta o espetáculo “Teatro de Robertos”. O último momento da edição deste ano do Mercado do Livro está marcado para as 16h00, com o autor João Miguel Tavares, numa sessão orientada por Jorge Reis-Sá, a propósito do livro “José Sócrates, a ascensão”.

O Mercado do Livro de Famalicão está de portas abertas das 10h00 às 22 horas (sexta-feira e sábado); no domingo fecha às 19 horas.