Concelho, Desporto

Famalicão: Trail do Calvário trouxe a Ruivães atletas de elevado nível competitivo

O MKA Trail do Calvário foi organizado e dominado pela equipa 365 Running Project. Com três atletas em competição, conquistou o 1.º lugar coletivo, destacando-se individualmente Marko Santos, vencedor da classificação geral e 1.º no escalão M35; Erick Araújo foi 5.º da geral e 2.º no escalão sénior; e Renato Oliveira, alcançou o 10.º lugar da geral e 3.º no escalão M40.

Está foi a 3.ª edição do MKA Trail do Calvário, uma prova que tem vindo a afirmar-se como uma referência no panorama do trail running regional. «Uma edição marcada pela superação, pela paixão e pelo compromisso com a excelência», afirma a organização, que é da Associação de Desporto e Aventura 365 Running Project, em parceria com a Junta de Freguesia de Ruivães, «numa demonstração clara de união e dedicação em prol do desporto e da comunidade», realça.

O MKA Trail do Calvário está integrado no Campeonato Concelhio de Trail de Famalicão, nas distâncias de 14 km e 23 km, e no Campeonato Regional de Trail Sprint da Associação de Atletismo de Braga, na distância de 23 km. Quer dizer que a competição trouxe a Ruivães atletas de elevado nível competitivo, de países como França, Espanha, Hungria e Brasil.

A organização quis oferecer aos participantes a oportunidade de percorrerem trilhos novos, onde a beleza natural se aliou ao desafio físico.

O MKA Trail do Calvário contou, ainda, com a Caminhada da Mãe ROQ, de 8 km, pelos trilhos ruivanenses.

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Famalicão: FC Famalicão visita a Reboleira na noite de 11 de maio

A Liga Portugal oficializou, na tarde desta terça-feira, a realização da jornada da 33.ª e penúltima jornada do campeonato nacional. O FC Famalicão visita o reduto do Estrela da Amadora na próxima segunda-feira, 11 de maio, às 20h15.

Neste dia, o cartaz será preenchido com sete jogos em simultâneo, partidas que poderão ser determinantes na definição da classificação final da Liga Portugal Betclic.

Famalicão: Atletas famalicenses no Campeonato da Europa de Wushu

Os atletas da Jing-She Lara Marques, Tiago Mesquita e Tomás Nunes vão representar Portugal no 20.º Campeonato da Europa de Wushu, que vai decorrer em Lyon, França, entre 5 e 10 de maio, com a participação de 550 atletas, de 28 países.

Lara Marques, 15 anos, compete pela segunda vez no Europeu de Wushu, em representação de Portugal. A atleta competirá no escalão 15-17 anos, nas provas de Changquan 3ª geração (Punhos do Norte da China), Jianshu 3ª geração (Espada) e Gunshu 3ª geração (Bastão).

Tiago Mesquita, 14 anos, terá a sua estreia a representar Portugal na Seleção Nacional em campeonatos da Europa. Integra o escalão 12-14 anos, nas provas de Changquan 1ª geração (Punhos do Norte da China), Daoshu 1ª geração (Sabre) e Gunshu 1ª geração (Bastão).

Tomás Nunes, 16 anos, representará Portugal no Europeu pela quarta vez, tendo já no seu palmarés internacional uma medalha de bronze obtida no Europeu de Kungfu Tradicional em 2019, na Rússia. Neste 10º Mundial de Juniores de Wushu competirá nas provas Nanquan 3ª geração (Punhos do Sul da China), Nandao 3ª geração (Sabre) e Nangun 3ª geração (Bastão do Sul da China).

Recorde-se que os três atletas representaram Portugal no Mundial de Juniores de Wushu, em Tianjin, na China, no passado mês de março, conquistando dois 10ºs lugares e 6 classificações Top 20.

Os treinadores da Jing-She Alexandre Oliveira e Ana Rita Rego congratulam os seus «atletas pelo cumprimento de mais um objetivo no percurso competitivo. Os atletas encontram-se a desenvolver a sua carreira desportiva, marcada por uma notória e contínua evolução técnica e a construir o seu desenvolvimento pessoal».

 

Famalicão: Par da Gindança na final do Funtástico, da TVI

O par de dança desportiva Tomás & Lara, representantes da Academia Gindança, vai disputar a final do Funtástico, programa de talentos da TVI, que decorre no próximo domingo.

Até chegarem à final, Tomás & Lara superaram com distinção duas eliminatórias consecutivas, com atuações de elevado nível técnico e artístico, conquistando o júri e público.

Os finalistas destacaram que este resultado é fruto de um intenso trabalho de equipa, deixando um agradecimento especial aos seus treinadores, Sérgio Costa e Rita Almeida, referências nacionais na modalidade.

A final, apresentada por Manuel Luís Goucha, será transmitida no próximo domingo, e a Academia Gindança apela ao apoio de todos os amigos, familiares e simpatizantes, porque o voto do público será determinante para que o par possa trazer o troféu para casa.

O percurso de Tomás e Lara tem sido marcado por atuações de elevado nível técnico e artístico, evidenciando a qualidade que caracteriza a academia famalicense.

Duas ‘tascas’ de Famalicão estão a concurso para serem das melhores do país

O Tascando – Movimento Nacional em Defesa da Cozinha Tradicional Portuguesa vai regressar entre 08 e 24 de maio, com uma presença reforçada no distrito de Braga, onde se inclui o concelho de Famalicão.

Nesta terceira edição, o concurso reúne 120 espaços de todo o país, incluindo 20 no distrito de Braga. A iniciativa pretende valorizar a gastronomia tradicional portuguesa e dar destaque a tascas familiares, onde as receitas típicas e a autenticidade continuam a ser preservadas.

Em Famalicão, estão a concurso duas casas: a Casa Sousa, com Papas de Sarrabulho com Rojões, e a São Brás, que apresenta Frango no churrasco.

O Tascando é descrito pela organização como um movimento cultural e gastronómico que promove a cozinha tradicional portuguesa em espaços sem grandes grupos ou franchisings, onde o ambiente familiar e as receitas de sempre fazem parte da experiência.

Ao longo dos dias do concurso, o público e um júri especializado vão percorrer as tascas participantes, provando os petiscos criados para esta edição e avaliando quatro critérios: petisco, atendimento, higiene e serviço de bebida.

No final, serão distinguidas as três melhores tascas de cada região. A nível nacional, a melhor classificada será eleita Campeã Nacional do Tascando 2026, com o resultado a ser anunciado na primeira quinzena de junho.

Maria Leal cantou em Famalicão e fez revelação “vou atuar no Rock in Rio”

A artista Maria Leal anunciou, em Famalicão, que vai atuar no Rock in Rio Lisboa, que decorre nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho, no Parque Tejo.

A revelação foi feita durante a participação da cantora na Mostra Comunitária de Cavalões, evento que teve lugar no Parque Desportivo Amândio Oliveira Carvalho, onde Maria Leal foi a cabeça de cartaz.

Segundo apurou a Cidade Hoje, o convite para integrar o cartaz do festival partiu do radialista Fernando Alvim. A atuação deverá acontecer num dos palcos secundários, no dia 21 de junho, o único que já tem bilhetes esgotados.

Famalicão: Pedro Almeida no Rali de Portugal para lutar pelos melhores lugares entre os pilotos do CPR

Pedro Almeida e António Costa, em GR Yaris Rally2, estão a ultimar a preparação para o Vodafone Rally de Portugal, focados na luta pelo melhor resultado no Campeonato de Portugal de Ralis. Depois do arranque encorajador no Rali Terras D’Aboboreira, onde a equipa da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal conquistou um lugar no pódio, a dupla apresenta-se a esta prova de exigência máxima com a ambição de confirmar a competitividade demonstrada no início da época. Recorde-se que o piloto de Famalicão foi o vencedor do CPR do Rally de Portugal em 2025.

Pedro Almeida traça como propósitos a alcançar «num dos palcos mais exigentes e icónicos do calendário do Mundial de Rali, andar entre os mais rápidos do CPR e ser consistentes numa prova ainda mais exigente, devido à dureza do percurso, às especiais técnicas e à exigência física e mental constante. É exatamente nesses desafios que queremos afirmar o nosso ritmo; lutar pelos melhores tempos e consolidar a evolução que temos vindo a construir. Gostava muito de repetir o triunfo do ano passado, mas vai ser difícil. Encaramos esta prova com ambição e com respeito. Queremos manter um andamento forte, gerir bem cada troço e, acima de tudo, chegar ao fim com um resultado que reflita o nosso trabalho».

Antes do arranque oficial da prova, Pedro Almeida terá pela frente o shakedown de Baltar, esta quarta-feira 6 de maio, com início às 15h01. O rali arranca na quinta-feira, 7 de maio, com a cerimónia de partida em Coimbra, às 14h00, seguindo-se nesse mesmo dia as PEC de Águeda / Sever, às 15h05, Sever / Albergaria, às 16h05, e a super-especial da Figueira da Foz, às 18h05.

Na sexta-feira, disputa-se a parte decisiva para as contas do campeonato nacional, com Mortágua 1 às 7h35, Arganil 1 às 8h55, Lousã 1 às 10h13, Arganil 2 às 12h25, Góis às 13h20, Lousã 2 às 14h03 e Mortágua 2 às 15h40. É após esta 10.ª PEC, Mortágua, que fica definida a classificação do CPR, sendo também esta a Power Stage para as contas nacionais.