Na manhã do próximo domingo, disputa-se a quinta edição do Trail Mosteiro de Arnoso, prova marcada pela ligação à natureza e pelos desafios dos trilhos de Arnoso Santa Eulália.

A prova, que é já uma referência na região, terá cerca de 1500 participantes que vão enfrentar várias propostas desportivas, com distâncias adaptadas a vários níveis de preparação.

Há uma caminhada de 8 quilómetros, um Trail Curto de 12 quilómetros e um Trail Longo de 20 quilómetros. Os mais novos também podem competir, através da Kids Run, para participantes dos 5 aos 16 anos.

Depois das anteriores edições, os trilhos de Arnoso Santa Eulália voltam a receber os participantes para um dia dedicado ao trail running, à atividade ao ar livre e ao desporto.

Esta é a prova de abertura do Campeonato Concelhio de Trail de Vila Nova de Famalicão, competição que contempla 16 propostas. O campeonato, apoiado pelo Município de Famalicão e pela Associação de Atletismo de Braga, começa em Arnoso Santa Eulália, este domingo, e acaba no final de agosto do próximo ano, com o Trail das Cebolas, na freguesia de Gondifelos.