Famalicão: Trail Vale Encantado tem três propostas para atletas

A Associação Recreativa e Cultural de Vale São Cosme promove, no dia 15 de março, mais uma edição do Trail Vale Encantado. O evento desportivo tem partida e chegada nas antigas instalações da Didáxis, hoje Famalicão In Hub (Avenida de Tibães)

Pensado para toda a família, apresenta várias distâncias e desafios: o Trail Kids (500 metros), destinado aos mais pequenos; o Trail Curto, de 17 km; o Trail Longo, de 27 km e, ainda, uma caminhada solidária, aberta a toda a comunidade, e que reverte para a causa “Vamos sorrir com o Afonso”.

Com esta iniciativa, a organização pretende contribuir para melhorar o dia-a-dia de Afonso, um menino da terra, com 8 anos, que vive com paralisia cerebral e síndrome de West. O valor angariado servirá para apoiar a continuidade das terapias particulares, fundamentais para o seu desenvolvimento, sobretudo a nível motor.

Quanto às provas, a organização promete um percurso recheado de pequenas surpresas, porque «gostamos de surpreender os atletas, de os receber bem na nossa terra, de marcar a diferença e, acima de tudo, de garantir que todos se divertem», frisou.

Ao longo dos percursos, serão disponibilizados os abastecimentos habituais, para apoio aos atletas. No final, haverá dois porcos no espeto, bifanas, frutas variadas, caldo verde, bolos e muito mais, num ambiente de convívio.

Para incentivar a participação coletiva e o espírito de grupo, haverá um grande prémio atribuído à equipa mais numerosa.

O Trail do Vale Encantado by ARC de Vale São Cosme afirma-se «como um evento onde o desporto, a solidariedade, a hospitalidade e a diversão caminham lado a lado, num cenário único que convida todos a descobrir (e a viver) o Vale Encantado de Vale São Cosme», referem.

Famalicão: Derrocada de casa devoluta em Cavalões

Parte de uma casa devoluta, localizada na freguesia de Cavalões, em Famalicão, ruiu.

O incidente aconteceu esta terça-feira, na Rua de São Veríssimo.

O local foi isolado, de forma a não comprometer a segurança de peões e veículos.

Não há informação de que desta situação tenham resultado feridos.

Famalicão é o concelho do Minho com mais bombeiros

Com 373 bombeiros distribuídos por três corporações, Vila Nova de Famalicão destaca-se como o concelho com maior número de operacionais no Minho, segundo os dados do INE. O concelho ocupa ainda o quarto lugar em toda a região Norte, apenas atrás de Gaia, Porto e Paredes.

Depois de Famalicão surgem Barcelos, com 285 bombeiros, Guimarães com 208 e Braga com 175.

No total, os 33 corpos de bombeiros do Minho reúnem quase 2.660 operacionais, sendo a sub-região do Ave a que concentra mais efetivos.

Famalicão: Novo agravamento do tempo previsto para esta quarta-feira (mais chuva forte)

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou o concelho de Famalicão a laranja, no mapa de avisos pelo mau tempo.

De acordo com a previsão, a chuva deverá cair de forma mais intensa no período entre as 6 da manhã e as 6 da tarde. O vento pode soprar até aos 75 kms por hora.

O IPMA adianta ainda que o cenário de chuva é para manter-se na região até, pelo menos, 19 de fevereiro.

Famalicão: 30 euros para ir a Alvalade apoiar o FC Famalicão

O bilhete e transporte, caso precise, para assistir ao jogo entre o Sporting e o FC Famalicão, na noite do próximo domingo, tem um custo de 30 euros. O bilhete é a 13 euros (venda até às 18 horas de sábado), com transporte incluído é de 30 euros (marcação de transporte até às 19 horas da próxima sexta-feira). O autocarro sai às 14 horas de domingo.

O jogo no Estádio José Alvalade é da 22.ª jornada da Liga Portugal Betclic e está marcado para as 20h30.

Famalicão: Um ferido em colisão entre carros na N204 (Antas)

A tarde desta terça-feira fica marcada por uma colisão entre dois veículos ligeiros, na N204, na freguesia de Antas, em Famalicão.

O sinistro aconteceu cerca das 14h40, sendo que para o local foram acionados os B.V.Famalicão.

O ferido foi transportado para o hospital local com ferimentos considerados ligeiros.

 

Avaria na fibra ótica deixa zonas de Famalicão sem internet desde o dia 2 de fevereiro

Várias zonas do concelho de Vila Nova de Famalicão estão sem acesso à internet por fibra ótica desde o dia 2 de fevereiro, devido a danos provocados pelo mau tempo.

A situação afeta sobretudo clientes da operadora Vodafone nas freguesias de Ruivães, Novais, Delães e Oliveira São Mateus.

A avaria, apesar de identificada, está a ter uma resolução lenta, sem que a operadora possa indicar aos clientes uma data para retomada do serviço.