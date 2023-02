Famalicão: Transdev falha com utentes e Câmara Municipal vai agir judicialmente

Na noite desta sexta-feira, a Academia Sénior de Nine realizou, o seu primeiro jantar solidário, iniciativa de angariação de fundos para as suas atividades. Na Quinta do Outeirinho, no Louro, 250 pessoas disseram presente e, deste modo, contribuíram para que a instituição possa levar em frente as suas atividades junto dos seniores, seguindo a premissa de promoção do envelhecimento ativo e saudável.

Esta noite de convívio, com apresentação de Marta Marques (CIDADE HOJE Rádio/Jornal/TV), teve, ainda, momentos de animação que ajudaram a que o ambiente alegre imperasse. O autarca de Nine, Paulo Oliveira, e o vereador municipal Pedro Oliveira também estiveram neste jantar, proferindo palavras de estímulo e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela Academia Sénior de Nine.