Famalicão: Transfradelos presta assistência a quatro equipas na Baja TT Loulé

Na tarde do próximo domingo, o auditório do Centro Social da Paróquia de Joane é palco para a apresentação do novo trabalho discográfico da Rusga de Joane.

Trata-se de um duplo álbum, denominado “Donde vens Maria?”, que será apresentado ao vivo, a partir das 16 horas, sendo de entrada livre.

Com este trabalho, que tem 27 temas, 16 dos quais cantigas polifónicas tradicionais a 2, 3 ou mais vozes e os restantes com belas danças e modas, a Rusga de Joane pretende «dar corpo e voz às vivências de um povo que vivia na diversidade do mundo rural ancestral, mas com um olhar do tempo de hoje».

Com produção de Hélder Costa e de Catarina Silva (nas polifonias) e prefácio de Carlos Rego, o CD estará disponível em formato físico, bem como em todas as plataformas de streaming.