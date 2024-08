Famalicão: Transito alternado e controlado por semáforos na N206 em Outiz

As poeiras do Norte de África voltam a marcar presença em Portugal durante o fim de semana, com previsões de que permaneçam no ar até domingo. Esta ocorrência, que já se tornou relativamente comum em algumas épocas do ano, poderá afetar a qualidade do ar e a visibilidade em várias regiões do país.

As poeiras, originárias do deserto do Saara, poderão causar desconforto, especialmente para pessoas com problemas respiratórios, sendo aconselhado que se evite a exposição prolongada ao ar livre durante os períodos de maior concentração.