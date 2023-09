Famalicão: Trânsito cortado na A3 para remover camião onde deflagrou incêndio

Famalicão: Atividades para todos nas comemorações da Semana Europeia do Desporto

Este sábado, dia 23, entre as 14h30 e as 19h00, a Praça D. Maria II vai transformar-se num grande palco de desporto, com a prática de modalidades como o badminton, voleibol, basquetebol, ténis, boccia, ténis de mesa, atletismo e ciclismo.

Para os mais novos há ainda um espaço com insufláveis, mini-arborismo, um percurso militar e tiro ao alvo. O objetivo é promover a diversão familiar e incentivar à prática desportiva. As atividades são gratuitas e sem inscrição prévia.

O desporto passa também pelo pavilhão de Vale S. Cosme, a partir das 09h00, com o Torneio de Boccia DI do Eixo Atlântico; às 16h00, tem lugar a sétima etapa do Campeonato Concelhio de 3 Horas Resistência BTT.

O promotor das iniciativas é a Câmara Municipal de Famalicão, com apoio do IPDJ – Instituto Português da Juventude, que escolheu festejar, desta forma, a Semana Europeia do Desporto.

A iniciativa, desenvolvida pela Comissão Europeia, decorre este ano sobre o tema “Be Active”, com o objetivo de promover o desporto e a atividade física junto dos cidadãos.

Refira-se que a Semana Europeia do Desporto, com atividades a decorrer em toda a Europa, assinala-se até 30 de setembro e pretende contribuir para a melhoria da saúde, qualidade de vida e bem-estar dos cidadãos europeus, promovendo a prática desportiva e a redução de comportamentos sedentários.