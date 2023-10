Famalicão: Treinador do Ribeirão quer trazer pontos da Ilha da Madeira

A jornada 10 da pró nacional da AF Braga reserva para a tarde deste sábado, às 15 horas, o dérbi famalicense entre o Bairro e o Ninense. No Campo da Ribeira, defrontam-se o décimo sétimo classificado (Bairro), com 4 pontos, e o décimo primeiro (Ninense), com 11 pontos.

No domingo, também às 15 horas, em Joane, a equipa da casa recebe o Vieira, líder do campeonato, com 22 pontos. Os joanenses, que ainda não perderam na prova, somam 15 pontos. A AD Oliveirense (foto), segunda classificada, com 19 pontos, recebe, à mesma hora, o Forjães, nono da classificação, com 13 pontos.

Uma jornada que pode elevar a equipa de Oliveira Santa Maria ao primeiro lugar, desde que vença o seu jogo e o Joane “faça o favor” de vencer o Vieira.

Na divisão de honra joga-se a oitava jornada com o S. Cosme, a única equipa famalicense em prova, a receber, na noite de sábado, às 20 horas, o Santo Estêvão.

Na 1.ª divisão, série D, a jornada cinco joga-se no domingo, às 15 horas. Ruivanense-Mouquim, Louro-Delães, S. Cláudio-Figueiredo, Fradelos-Calendário, Gondifelos-Operário e Lousado-Celeirós B.