Famalicão: Treinador do S. Mateus quer «equipa comprometida» diante do Viseu

O filme francês “Anatomia de uma Queda”, vencedor de uma Palma de Ouro e candidato aos Óscares nas principais categorias, tem um jovem ator com raízes em Famalicão. Milo Machado Graner é filho de Susana Machado, uma artista plástica residente em Paris, mas com raízes famalicenses. Rui Pedro Tendinha falou com o jovem ator para o Diário de Notícias. «É algo estranho estar a olhar para mim no filme. Ainda assim, consigo abstrair-me e quando vi o filme esqueci que era eu e apreciei a história. Gosto muito de Anatomia de uma Queda, é intrigante», recorda Milo em declarações a Rui Pedro Tendinha, crítico de cinema e Comissário do Ymotion, Festival de Cinema Jovem de Famalicão.

Participou no filme com apenas 13 anos de idade (hoje tem 15), sem nunca ter representado. Foi na escola que recebeu um papel para ir ao casting. «Ajudou o facto de ter cegos na minha família. A diretora de atores, a Cynthua Harari obrigou-me a muita preparação. A Justine Triet também puxou muito por mim, apesar de na altura nunca me ter contado muito sobre a história. A ideia era precisamente eu durante as filmagens não perceber o que se iria passar. Ela não contou quase nada. Mas é incrível tudo o que se está a passar e até já sou reconhecido na rua. E em Cannes foi tudo muito surreal, especialmente a experiência do tapete vermelho».

A sua performance está a ser elogiada pela critica, a ponto de ter sido nomeado ao César de Melhor Esperança Masculina.

Milo Machado Graner é um menino cego neste thriller de investigação, que conta a história de um casal que vive isolado nos Alpes com o filho de 11 anos. Certo dia, o marido/pai é encontrado morto. O caso é tratado como homicídio e a esposa Sandra é a principal suspeita.