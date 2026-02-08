Famalicão: Treinador famalicense leva Juventude Pacense à final four da WSE Cup

Famalicão: Equipa feminina empata no apuramento de campeão nacional
Na quinta jornada da fase de apuramento de campeão nacional da 2.ª divisão, o FC Famalicão empatou, 2-2, em casa do Ouriense. O jogo disputou-se na tarde deste sábado, com Diana Meriva e Lexy Smith a marcarem pelo conjunto famalicense que, tal como o seu adversário, soma apenas 2 pontos nesta fase da prova.
Na próxima jornada, dia 14 de fevereiro, o FC Famalicão recebe o Clube Albergaria que soma 10 pontos.
Famalicão: Sonho europeu do Riba d´Ave ficou em Itália
Na noite deste sábado, o Riba d´Ave perdeu, 5-3, com o Monza e ficou fora da final a quatro da WSE Cup, competição europeia de hóquei em patins.
A equipa de Jorge Ferreira levava a vantagem de um golo (4-3) do primeiro jogo dos quartos de final, mas em Itália a equipa da casa esteve sempre na frente do marcador, obrigando os ribadavenses a correrem atrás do prejuízo. Gustavo Pato, Dinis Abreu e Nanu Castro foram os autores dos golos do Riba d´Ave que acalentava o sonho de jogar, pela segunda época consecutiva, a final four desta importante competição europeia.
Famalicão ativa Plano Municipal de Emergência devido ao risco de cheias
O Município de Vila Nova de Famalicão ativou, na noite de sábado, 7 de fevereiro, o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, devido ao elevado risco de cheias e inundações.
Esta medida tem caráter preventivo e pretende fortalecer a coordenação entre todas as entidades de proteção civil, assegurando uma intervenção rápida caso surjam ocorrências. Estão mobilizados o Serviço Municipal de Proteção Civil, os corpos de bombeiros, as forças de segurança, os serviços de saúde e outras entidades competentes.
Até ao momento, não se registam incidentes graves no concelho. O município continuará a acompanhar a evolução do tempo e poderá adotar novas medidas, se necessário. O Plano será desativado assim que o risco de cheias deixar de existir.
A população é chamada a manter-se informada pelos canais oficiais e a adotar comportamentos preventivos, sobretudo nas zonas mais vulneráveis.
Celeste encerrou em Famalicão: Grupo com dívidas de 15 milhões
A padaria, pastelaria e pizzaria Celeste encerrou atividade em Vila Nova de Famalicão. O grupo chegou a ter dois espaços na cidade: um estabelecimento com dois pisos, mais direcionado para refeições, e outro vocacionado para a área da padaria, pastelaria e pizzaria. Nos últimos anos, após o fecho de um dos espaços, toda a atividade ficou concentrada na loja da Rua Adriano Pinto Basto, no centro da cidade, que acabou agora por fechar portas.
O encerramento deverá estar relacionado com dificuldades financeiras que afetam a empresa. Situação que tem levado à dispensa temporária de trabalhadores, nomeadamente padeiros, pasteleiros e motoristas, tendo a fábrica praticamente parado a laboração. Segundo a imprensa de Guimarães, concelho onde o Grupo Celeste mantém a sua sede, os estabelecimentos comerciais do grupo estiveram a funcionar com recurso a produtos de stock.
Entretanto, o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal emitiu um comunicado onde afirma que os trabalhadores “recusam o encerramento e exigem a viabilização da empresa”. O sindicato sublinha que a Celeste tem mais de 50 anos de história e considera que a crise não resulta da falta de clientes ou encomendas, mas sim de opções de gestão, defendendo que estas devem ser escrutinadas e assumidas por quem as tomou.
Famalicão: Francisco Fernandes é campeão nacional
O atleta famalicense sagrou-se, este sábado, campeão nacional dos 60 metros. Nos nacionais sub-18 de pista curta, que estão a decorrer em Braga, Francisco Fernandes, da Academia Papa Léguas, correu a distância em 6.87s
A competição que reúne os melhores atletas nacionais sub-18 esteve marcada para a pista coberta de Pombal. O espaço foi parcialmente destruído pela tempestade que se abateu sobre a região centro, pelo que a Federação Portuguesa de Atletismo teve de mudar de local.