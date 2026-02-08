Famalicão: Treinador famalicense leva Juventude Pacense à final four da WSE Cup

A padaria, pastelaria e pizzaria Celeste encerrou atividade em Vila Nova de Famalicão. O grupo chegou a ter dois espaços na cidade: um estabelecimento com dois pisos, mais direcionado para refeições, e outro vocacionado para a área da padaria, pastelaria e pizzaria. Nos últimos anos, após o fecho de um dos espaços, toda a atividade ficou concentrada na loja da Rua Adriano Pinto Basto, no centro da cidade, que acabou agora por fechar portas.

O encerramento deverá estar relacionado com dificuldades financeiras que afetam a empresa. Situação que tem levado à dispensa temporária de trabalhadores, nomeadamente padeiros, pasteleiros e motoristas, tendo a fábrica praticamente parado a laboração. Segundo a imprensa de Guimarães, concelho onde o Grupo Celeste mantém a sua sede, os estabelecimentos comerciais do grupo estiveram a funcionar com recurso a produtos de stock.

Entretanto, o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal emitiu um comunicado onde afirma que os trabalhadores “recusam o encerramento e exigem a viabilização da empresa”. O sindicato sublinha que a Celeste tem mais de 50 anos de história e considera que a crise não resulta da falta de clientes ou encomendas, mas sim de opções de gestão, defendendo que estas devem ser escrutinadas e assumidas por quem as tomou.